أفادت دراسة جديدة أن ممارسة التمارين الرياضية على معدة خاوية أفضل لصحة الإنسان على المدى الطويل. واهتمت أبحاث الدراسة بتحليل تفاعل الجينات عند التمرين دون أكل وتأثير ذلك على الأنسجة الدهنية في الجسم، وتبين أن انشغال الجسم بالتعامل مع الوجبة التي أكلتها قبل التمرين يعيق بعض الفوائد خاصة إذا كنت تستهدف إنقاص الوزن.
وأفادت نتائج الدراسة التي نشرتها دورية “المجلة الأمريكية للتمثيل الغذائي ووظائف الأعضاء” بأن تجنّب الأكل قبل ممارسة التمارين الرياضية يسمح باستجابات معينة من الجينات تفيد عملية حرق الدهون، وبناء أنسجة العضلات مكانها.
وشارك في تجارب الدراسة مجموعة من الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، وتبين أن التمرين على معدة خاوية يساعد على حرق مزيد من الدهون، وبالتالي تسهيل عملية التخسيس وإنقاص الوزن.
وتعتبر الدراسة التي أجريت في جامعة “باث” البريطانية الأولى من نوعها التي تسلط الضوء على استجابة الجينات عند التمرين على معدة خاوية.
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