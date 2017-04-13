نفذت وزارة الداخلية صباح اليوم الخميس بمحافظة القويعية حكم القتل تعزيراً بحق وافد باكستاني، أدين بتهريب كمية من الهيروين داخل أحشائه.
وذكرت الوزارة في بيان لها، أن الوافد الباكستاني راج محمد شهنواز جوكيو ألقي القبض عليه أثناء تورطه في تهريب كمية من مادة الهيروين المخدر خبأها داخل أحشائه، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام له بما نسب إليه، وبإحالته للمحكمة، صدربحقه حكم بالقتل تعزيراً.
وصادق على الحكم كلٌ من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، كما صدر أمر سام بتنفيذ ما تقرر شرعاً بحقه، ونفذ الحكم اليوم الخميس بمحافظة القويعية التابعة لمنطقة الرياض.وفق “أخبار 24”.
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