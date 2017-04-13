كشفت شركات نقل الحجاج أنها ستطرح بعد 3 أسابيع أكثر من 23 ألف وظيفة موسمية للسعوديين برواتب تصل لـ4500 ريال.
وأوضح أمين عام النقابة العامة للسيارات أسامة ملاه، وفقاً لـ”عكاظ”، أنه في حال عزوف السعوديين عن العمل في هذه الوظائف، فإنه سيتم إكمال النقص بـ22 ألف تأشيرة استقدام من الخارج.
كما أكد أمين النقابة العامة للسيارات، أن قطار الحرمين لن يؤثر على دور الحافلات، كون أن الحافلات ستنقل الحجاج بين مساكنهم ومحطات القطار، مشيراً إلى انضمام شركات جديدة للشركات العاملة في نقل الحجاج.
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