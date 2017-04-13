أصدر وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى تعميماً لجميع الإدارات التعليمية، بجعل النجاح في مادتي التربية البدنية والتربية الفنية مطلباً أساسياً للانتقال للصف التالي.
وأوضح التعميم أن ذلك يشمل المراحل الثلاث (الابتدائي والمتوسط والثانوي) وأن المادتين شأنهما شأن المواد الأخرى ضمن الخطة الدراسية.
وشدد على إبلاغ المشرفين وقادة المدارس والمعلمين والطلاب وأولياء أمورهم بذلك، كما أشار التعميم إلى لائحة تقويم الطالب ومذكرتها التفسيرية.وفق “أخبار 24”.
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