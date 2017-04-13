ابتكر مطعم بمنطقة الرياض فكرة جديدة لإطعام الفقراء من خلال إتاحة خدمة دفع فواتير مُسبقة للوجبات والمأكولات التي يرغب الزبائن ومرتادو المطعم في التبرع بها للمحتاجين، على أن تكون متاحة للفقراء على ركن داخل المطعم للاختيار منها وصرفها.
وأظهر مقطع فيديو متداول بـ”تويتر” رُكناً خصصه المطعم لتبرعات مرتادي المطعم ويظهر أعلاه لافتة تشرح الفكرة موضحةً أن المطلوب من الراغبين في التبرع اختيار الوجبة ودفع ثمنها للحصول على الفاتورة عليها ختم المطعم ويقوم بتعليقها بنفسه على الحائط المُخصص لذلك، حتى تكون متاحة للفقراء للاختيار فيما بينها.
ويتضح بالفيديو وجود إقبال من قبل مرتادي المطعم على الفكرة، حيث علقت على الحائط المُخصص خمس فواتير لوجبات مدفوعة جاهزة لصرفها من قبل المحتاجين والفقراء.
وفق “أخبار 24”.
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