أصدرت إدارة التعليم بالمدينة المنورة قراراً بتعليق الدراسة بمجمع حي البدر للبنات اليوم (الخميس)، وذلك بعد اكتشاف وجود ثعابين بها، مبينة أنه تقرر تعليق الدراسة حتى يتسنى لفرق الأمانة الكشف على المجمع ومكافحة الثعابين.
وكان مغردون على موقع “تويتر”، قد تداولوا مقطع فيديو وصوراً من داخل مجمع البدر للبنات، يظهر وجود ثعابين بأماكن متفرقة من المجمع، ما أثار ذعر الطالبات والمعلمات في المجمع.
وفق “أخبار 24”.
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