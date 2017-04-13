دعا وزير التجارة والاستثمار، الدكتور ماجد القصبي، مراقبي الوزارة الميدانيين إلى عدم التهاون في العمل الميداني، والضرب بيدٍ من حديد على المتورطين في ممارسات الغش والتقليد.
وأوضح الوزير في حديثه للمراقبين الميدانيين أنه “يجب حماية المستهلك بطريقة أفضل ضد ممارسات الغش التجاري، ونبحث في كيفية تحسين أدائنا لنواجه التطورات التي تحدث في طرق الغش”.
وأشار إلى أن ممارسة الغش امتدت لتشمل اسم المنتج وصلاحيته، إضافة إلى تقليد المنتج ومكوناته، إلا أن الوزارة لن تتأخر عن مكافحة الغش، والضرب بيد من حديد، على كل من يمارسه.
يُذكر أن الوزير كرّم قبل عدة أيام 48 موظفاً من رجال الرقابة الميدانيين ومركز البلاغات، نظير جهودهم المميزة في عملهم، والكشف عن حالات الغش التجاري والتقليد، وإحباط تصريف سلع غذائية فاسدة ومقلدة لأسواق المملكة.
وفق “أخبار 24”.
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