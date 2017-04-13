أظهر مقطع فيديو موقع الغرفة التي كان يحتجز فيها المسنّ العربي الذي تدخلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لمعالجة وضعه بعدما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي لقطات للمكان وأثارت استياءً واسعًا.
وأوضح المقطع أن الغرفة تقع في أحد الأحياء الشعبية بمدينة جدة (حارة العمدة)، وأكد عدد من سكان الحيّ أن أبناءه تسببوا بإغلاقهم للباب بالسلاسل في منع المساعدات التي كانت تصل إليه من أهالي الحيّ، مشيرين إلى أن أبناءه كانوا يزورونه أحياناً في ساعات متأخرة من الليل.
ولفت أهالي الحيّ إلى أن المسن يعاني من ضعف في الذاكرة، وكان في فترات سابقة يحظى برعاية جيرانه واهتمامهم، كما كان يطلب مساعدتهم عندما يحتاج إليها؛ لكن حال إقفال غرفته بالسلاسل دون تواصلهم معه.
وفق “عكاظ”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج