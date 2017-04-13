وافق ذوو فتاة متوفاة دماغياً في مستشفى “حراء” بمكة المكرمة على نقل أعضاء من جسدها وزرعها لمريض ومريضة في مستشفيين بمدينة الرياض.
وتمكنت فرق طبية من زرع كبد الفتاة المتوفاة في مريض (٥٦ عاماً) يعاني من فشل في الكبد بمستشفى مدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني في الرياض.
كما زُرعت رئتا الفتاة في مريضة (٣٧ عاماً) بمستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض، وذلك بعد أن تم التأكد من وفاة الفتاة دماغياً وفق البروتوكول الوطني لتشخيص الوفاة الدماغية.وفق “أخبار 24”.
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