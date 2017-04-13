أعلنت مجمعات مستوصفات التعاون عن إطلاق برنامج الإستشاري الزائر واللذي يهدف الى توظيف الكفاءات الطبية لرفع مستوى الخدمة لأهالي محافظتي الخرج والدلم ابتداءا بإستشاري طب وجراحة العيون الدكتور سعيد الودعاني وإستشاري طب الباطنة والمناظير الدكتور وليد الحزيم .
ومن جانبها أكدت إدارة مجمعات التعاون الطبية بأنها خلال الفترة القادمة ستزيد من تخصصاتها وخصوصا تلك النادرة التي يحتاج الأهالي لها .
بالإضافة الى فتح المزيد من الخدمات وفق فترة زمنية مجدولة ولن تقف عند هذا الحد حتى تكون نموذجا طبي يقدم أعلى مستوى من الرعاية الطبية.
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