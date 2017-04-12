تطلق ( رمق ) أولى مبادراتها الاجتماعية بعنوان ( الإعلام الحديث والمجتمع ) وتتمحور المبادرة حول عدد من المواضيع ويأتي أهمها تبعات تأثير المشاهير على المجتمع ، تأثير الإعلام الحديث على سلوكيات الطفل ، تأثير الاعلام الحديث على القوة الشرائية ، دور الاعلام في الترفيه والسياحة ، اثر الاعلام على نظرة المجتمع اتجاه ذوي الاحتيجات الخاصة .
كما ستحتضن جامعة الاميرة نوره اللقاء الأول ل(رمق) والذي سيكون مخصص للسيدات تحت عنوان تأثير الاعلام الحديث على القوة الشرائيه يوم الخميس القادم في تمام الساعه العاشرة صباحا ويقدمها مجموعة من المتخصصين والاكادميين . يذكر أن المبادرة هي احد البرامج الاجتماعية
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج