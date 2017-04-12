نفذت دار الرعاية الإجتماعية بأبها يوما مفتوحاً وترفيهياً لآبائنا المسنين حيث تضمن عدد من النشاطات الترفيهية والمسابقات الشعبية، وذلك بحضور مدير دار الرعاية الاجتماعية بأبها بالإنابة الأستاذ حسين محمد آل ميمش ومشاركة مدير دار التربية الاجتماعية بأبها الاستاذ محمد بن سعد حمرة وعدد من موظفي الدار
وقد أبدى عدد من المسنين عن سعادتهم في تفعيل مثل هذه الأنشطة التي تهدف إلى ضرورة التواصل مع هذه الفئة الغالية على قلوبنا عبر تفعيل بعض البرامج والانشطة الترفيهية التي تتناسب مع أعمارهم وإلى توطيد العلاقة داخل الدار أوالمجتمع الخارجي وخلق صورة ذهنية إيجابية لدى المجتمع حول نشاطات الدار وفعالياتها الاجتماعية ممثلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والدور الايجابي الذي تقدمة للمسنين في المجال الاجتماعي والعمل الخيري .
تأتي هذه البرامج والأنشطة من منطلق إهتمام ومتابعة مدير عام الفرع الأستاذ حسين بن حمد المري بتفعيل الأنشطة والبرامج الاجتماعية والتثقيفية والترفيهية لهذه الفئة الغالية.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج