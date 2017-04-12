تسببت الرياح القوية المحملة بالأغبرة في مدينة جدة نهار اليوم (الأربعاء) في إحداث عدد من الأضرار الطفيفة، في الوقت الذي توقعت فيه هيئة الأرصاد استمرار الحالة الجوية لبقية اليوم.
وكشفت مديرية الشؤون الصحية بجدة سقوط برج الاتصالات اللاسلكي بمجمع الملك عبدالله الطبي، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابات إثر ذلك.
فيما أظهرت فيديوهات وصور قوة الرياح المثيرة للأغبرة التي هبت على المدينة، وتسببت بعدة أضرار مثل سقوط بعض الأشجار.
في السياق نفسه، أكد مطار الملك عبدالعزيز عدم تأجيل الرحلات ووجه بالتواصل مع شركات الطيران للتعرف على المستجدات، فيما أكدت إمارة منطقة مكة المكرمة إيقاف حركة الملاحة البحرية بميناء جدة بسبب تدني الرؤية الأفقية وسرعة الرياح.وفق “أخبار 24”.
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