دشن أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ووزير الإسكان ماجد الحقيل، اليوم (الأربعاء)، عددًا من مشاريع الإسكان في المنطقة.
وأظهرت صورٌ حفل التدشين لـ 3 من مشاريع وحدات الإسكان في بيش بعدد 249 وحدة، وإسكان صامطة بعدد 162 وحدة، وإسكان صبيا بعدد 261 وحدة.
كما بينت الصور زيارة أمير جازان والوزير الحقيل لمنزل إحدى العوائل المستحقة، والتي تسلمت وحدتها السكنية، حيث تم التقاط الصور داخل الوحدة، وكانت إحداها لقطة تذكارية بين الوزير ورب الأسرة وأبنائه.
وبلغت نسبة الإنجاز في إسكان بيش 100%، ممتدة على مساحة إجمالية قدرها 375,087 م2، بعدد 249 وحدة سكنية، إضافة إلى مسجدين، ومدرستين، وعدد من الحدائق والملاعب للأطفال، إلى جانب الخدمات التجارية.
وتبلغ مساحة مشروع إسكان صبيا، 277,186 م2، متمثّلة ببيئة سكنية حيوية جاهزة بنسبة 100%، ويحوي المشروع 261 وحدة سكنية، إضافة إلى مسجدين، ومدرستين، وهو مزوّد بالخدمات التجارية، وعدد من الحدائق والملاعب للأطفال.
وأظهرت صور المشاريع الوحدات السكنية، وقد تراصت على الشوارع الواسعة، وتزينت بأشجار النخيل، إضافة إلى عدد من الملاعب المحاطة بأسوار حماية، وكذلك الحدائق الخضراء، كما أظهرت صور جوية الوحدات السكنية جاهزة للتسليم.وفق “أخبار 24”.
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