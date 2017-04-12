أعلن عدد من إدارات التعليم والجامعات في المنطقة الغربية تعليق الدراسة ليوم غد الخميس، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية والرياح المثيرة للأتربة والغبار التي أدت إلى تعليق الدراسة هذا اليوم (الأربعاء).
– أعلنت إدارة التعليم بمكة المكرمة تعليق الدراسة في جميع مدارس مكة ومحافظاتها.
– قررت الإدارة العامة للتعليم بجدة تعليق الدراسة في مدارس التعليم العام في جدة وخليص ورابغ بسبب سوء الأحوال الجوية.
– أعلنت جامعتا جدة والملك عبدالعزيز عن تعليق الدراسة كذلك في جميع فروعهما.
– أعلنت جامعة أم القرى تعليق الدراسة بمقرها الرئيس بمكة المكرمة وفي كافة فروعها بمحافظات الجموم والقنفذة والليث وأضم.وفق “أخبار 24”.
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