اقامت إدارة الدفاع المدني بمحافظة الخرج ممثلة بقسم التوجيه الفكري والمعنوي محاضره بعنوان ( نعمة الأمن ) والتي قام بها مستشار معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فضيلة الشيخ / راجح بن سالم العجمي .
اقامت إدارة الدفاع المدني بمحافظة الخرج ممثلة بقسم التوجيه الفكري والمعنوي محاضره بعنوان ( نعمة الأمن ) والتي قام بها مستشار معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فضيلة الشيخ / راجح بن سالم العجمي .
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