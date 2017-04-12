أوضحت مصادر مقربة من لاعب الهلال محمد جحفلي، أن الحادث المروري الموثق بمقطع الفيديو المتداول، يخص حادثة ارتكبها شقيقه، وأن الأخير حضر للموقع وسوى القضية مع صاحب المركبة الأخرى.
وأضافت المصادر، أن عامر جحفلي شقيق اللاعب محمد ارتكب حادثاً مرورياً بأحد شوارع الرياض بسيارة مسجلة باسم أخيه محمد، ما استدعى حضور اللاعب لموقع الحادث وتسوية القضية مع صاحب المركبة الأخرى، وإقناعه بتصوير لوحة المركبة والذهاب للمرور، مؤكدين أن جحفلي التزم بإصلاح مركبة الشخص الآخر.
وكان مقطع فيديو قد تم تداوله يظهر فيه لاعب الهلال محمد جحفلي وهو يتشاجر مع شخص بسبب حادث مروري، فيما يظهر في المقطع تضرر سيارة جحفلي من الجهة الأمامية.
وفق “أخبار 24”.
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