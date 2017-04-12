أثار لاعب خط الوسط الأهلاوي حسين المقهوي، حفيظة الجماهير الأهلاوية، وذلك عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي «سناب شات»، بعد أن كتب عبارة أثارت استغراب الأهلاويين: «حسبي الله على كل ظالم»، قبل أن يقوم بحذفها بعد مدة قصيرة، لتقوم الجماهير بربطها بوجوده على دكة البدلاء، بالرغم من تواضع مستويات بعض اللاعبين في أرضية الملعب، وتقديمه مستوى كبيرا في كل مرة ينزل فيها حسين إلى أرضية الملعب، ليبدو للجماهير وكأن المقهوي يشير بذلك إلى المدرب جروس الذي وضع المقهوي إلى جانبه في دكة البدلاء كثيرًا هذا الموسم، وهو ما جعل اللاعب يبدو متذمرًا من ذلك القرار الذي يراه إجحافًا وظلمًا في حقه.
وكانت مواقع التواصل تناقلت تلك الصورة معبرة عن أسفها لما يحصل من اللاعب، الذي حتى وإن كان الأجدر بالمشاركة إلا أنه كان يجب عليه احترام كل القرارات في النادي، وعدم التذمر بشكل علني، وأن عليه التوجه إلى إداري الفريق أو إدارة النادي بدلا من حسابه الشخصي. فيما رأى البعض أن من حق اللاعب أن يغضب كونه يستحق المشاركة بشكل أساسي مع الفريق لما يقدمه في منتصف الملعب مع الفرقة الأهلاوية.وفق “عكاظ”.
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