استقبل المهندس منصور بن حمود العماج أمين الغرفة التجارية والصناعية بالخرج صباح اليوم الأربعاء 15/07/1438هـ طلاب مدارس فرسان الجزيرة الأهلية القسم الثانوي يرافقهم الأستاذ محمد عبدالعزيز حيث استمع الطلاب لشرح مختصر عن ما تقدمه الغرفة وتاريخ نشأتها وما تحتويه من أقسام لخدمة رجل الأعمال وبعض اختصاصات الغرفة الموجهة لمجتمع الخرج وغيرها من الأنشطة واستمع الطلاب لشرح من مدير الاشتراكات الاستاذ أحمد منير المطيري عن ما يقدمه القسم والخدمات والمستهدفين والرؤية والرسالة والاهداف الاستراتيجية للغرفة كما قدم مدير العلاقات العامة والإعلام الأستاذ عبدالعزيز بن محمد الخرجي شرحاً وافيا على مجسم المبنى الجديد لغرفة الخرج الجاري انشاءه بطريق الملك عبدالله بجوار الاتصالات السعودية كما زار الطلاب مركز التدريب والتطوير الإداري واطلع على يقدمه من الدبلومات والدورات في مختلف التخصصات .
قدمت إدارة مدارس فرسان الجزيرة الأهلية شكرها لسعادة أمين غرفة الخرج المهندس منصور بن حمود العماج على حسن الاستقبال وكرم الضيافة .
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