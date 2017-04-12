علمت مصادر أن شرفياً هلالياً تعهد بتقديم مكافآت تبلغ 100 ألف ريال لكل شخص مقابل تحقيق لقب دوري جميل للاعبي الفريق والأجهزة الفنية والإدارية من غير المكافأة التي رصدتها إدارة النادي حسب اللوائح الداخلية التي تبلغ 200 ألف ريال، وسيتم تسليم هذه المكافآت بشيكات لكل شخص عقب الإعلان الرسمي لتحقيق درع «دوري جميل» وتتويج الأبطال.
من جهة أخرى ستبعد الإصابة التي تعرض لها قائد الهلال المهاجم ياسر القحطاني عن الفريق حوالي ثلاثة أسابيع نتيجة التمزق في العضلة الخلفية للفخذ والتي تعرض لها في لقاء الوحدة الاماراتي في دوري أبطال آسيا 2017، ويتوقع أن يغيب عن المشاركة مع الفريق حتى نهاية منافسات الدوري واحتمالية العودة في نصف نهائي كأس الملك، فيما لن تقف اصابة الكتف عائقاً أمام مشاركة محور الارتكاز عبدالملك الخيبري مع الفريق في مواجهاته المقبلة والتي ستكون أولها امام الأهلي السبت المقبل في الدوري ولكنه سيكون احتياطياً، بينما يعود لاعب الوسط نواف العابد في هذه المباراة بعد غيابه عن لقاء الوحدة الاماراتي آسيوياً بسبب الايقاف.
من جهة ثانية امتعض الهلاليون من تصرفات أحد افراد الشركة الناقلة لمباريات دوري أبطال آسيا تجاه مدرب الهلال رامون دياز عندما طلبه لحضور لقاء قصير قبل المباراة عند وصول الفريق للملعب وقد التزم دياز بذلك، ولكن الأول لم يوفر الكاميرا وتزامن ذلك مع وصول حافلة الهلال إلى الملعب ما جعل المدرب يتوجه مباشرة إلى غرفة اللاعبين الا أن هذا الشخص تصرف بصورة مزعجة مع دياز واستفز الهلاليين الذين ابلغوا شكواهم إلى إدارة الناقل الحصري التي تصرفت بشكل ايجابي واعتذرت لإدارة الهلال والمدرب وكامل افراد الطاقم الإداري والفني وإبعاد المتسبب طوال فترات مباراة الوحدة وتوجيه شخص آخر لمهام التنسيق مع الهلال.وفق “الرياض”.
من جانبه رفض دياز منح لاعبيه إجازة أمس عن التدريبات مفضلاً الاستمرار إلى حين لقاء الأهلي السبت المقبل.
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