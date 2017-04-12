عاد يوسف الموينع، وكيل الدولي حسن معاذ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب من الإمارات العربية المتحدة، ومعه عرضين لموكله، الذي دخل الفترة الحرة الأسبوع الماضي.
ووفق مصادر مطلعة، بات اللاعب قريباً من اللحاق بناصر الشمراني زميله السابق بالفريق، لاعب العين الإماراتي حالياً.
وكانت إدارة الشباب، تجاهلت تقديم عرض تجديد عقد اللاعب الموقع في إبريل 2012 لمدة 5 سنوات مقابل 22 مليون ريال.
وتشير المصادر إلى أن الإدارة الشبابية التي تمر بضائقة مالية، تسعى للاعتماد على لاعبي النادي من الفئات السنية المختلفة في مسيرة الفريق المقبلة تحت قيادة سامي الجابر.وفق “الرياضية”.
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