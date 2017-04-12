وجه حسني عبد ربه ، لاعب وسط وقائد فريق الإسماعيلي المصري لكرة القدم، رسالة إلى الثنائي المصري المحترف في الدوري السعودي محمود عبد المنعم ” كهربا ” مهاجم الاتحاد ومحمد عبد الشافي ظهير أيسر الأهلي.
وقال عبدربه في تصريحات لموقع ناديه إن تجربته مع الاتحاد السعودي رائعة ولن ينساها رغم أنها كانت قصيرة لمدة 6 شهور فقط.
وطالب عبدربه زميله كهربا بالتطور في مستواه وأهدافه مع الاتحاد ليكون بوابته للرحيل إلى قارة أوروبا موضحاً أن تقسيم تجربة الاحتراف إلى مراحل أمر مهم ليحقق أهدافه.
وأشار إلى أن نجاح تجربة عبد الشافي مع الأهلي كان مفتاح انضمام كهربا للدوري السعودي، وأيضاً سيكون في الطريق لاعبين آخرين مشددا على أن ” شيفو ” لاعب كبير ويستحق الإشادة في ظل تألقه مع الأهلي.
ولعب عبدربه في صفوف ناديي الاتحاد والنصر السعوديين من قبل خلال مشواره الطويل مع كرة القدم.وفق “صدى”.
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