إشارة الى مبادرة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بإطلاق التدريب المجتمعي برعاية معالي المحافظ والتي تستهدف جميع أفراد المجتمع لإكسابهم المهارات الاساسية في المجالات التقنية والمهنية ، وحرصاً على استثمار الامكانيات المادية والبشرية في الوحدات التدريبية فيما يخدم أبناء الوطن ويحقق متطلبات سوق العمل ، وحيث يهدف البرنامج إلى تقديم التدريب المهني لأفراد المجتمع من خلال تنفيذ بعض البرامج القصيرة ، وتحقيق المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة بالإضافة الى العمل على رفع الكفاءة المهنية لأفراد المجتمع .
وحيث يشترط للقبول في البرنامج ما يلي :
· أن يكون سعودي الجنسية وأن لا يقل عمره عن 15 عاماً
· التقديم الالكتروني للالتحاق بالبرنامج من خلال بوابة الاعمال على الرابط التالي :(ctc.tvtc.giv.
ونفووحيث أن المعهد الصناعي الثانوي في الخرج من الجهات المنفذة لهذه المبادرة في عدة مجالات منها:
1- مبادئ الكهرباء والتمديدات المنزلية.
2- مبادئ التبريد والتكييف.
3- مبادئ صيانة السيارات.
ذكر ذلك مدير المعهد الصناعي الثانوي في الخرج م.سمير بن عبدالله العسكر والذي اهاب بالراغبين سرعة التسجيل في الموقع ومراجعة مقر المعهد في مدينة السيح طريق الملك سعود بحي الخالدية .
يسرنا أن نرفق لكم فيلم الموشن جرافيك التعريفي ببرنامج #أُتْقِن .
للمشاهدة نرجو الضغط على الرابط : https://youtu.be/2jAInML8kYk
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