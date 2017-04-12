كشفت مصادر، عن اتفاق الليبي طارق التايب اللاعب السابق بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مع نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني العريق لمواجهة الهلال ودياً، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض بمناسبة حفل اعتزاله.
وأعطى التايب موعدين لإقامة الحفل، أولهما مطلع رمضان المقبل، كونه يتزامن مع نهاية موسم الهلال مباشرة.
فيما حدد التايب الموعد الثاني قبل بداية الموسم المقبل، على أن يتم اختيار أحد الموعدين بالتنسيق بين الأطراف الثلاثة.
ويختتم الفريق الأزرق موسمه في الأسبوع الأول من رمضان، متى ما تجاوز دور المجموعات في دوري أبطال آسيا الذي يتصدره قبل جولتين من النهاية.
وبدأ التايب تحركاته لجلب رعاة، والتنسيق لبيع حقوق البث التلفزيوني للمباراة، إلى جانب الأمور التنظيمية، على أن يشارك في الوداعية نجوم دوليون سابقون وحاليون من داخل وخارج السعودية.
يذكر أن التايب اتفق مع الهلال على مواجهة بشكتاش التركي يوم اعتزاله منتصف شهر مارس الماضي، إلا أن الأتراك اعتذروا عن الموعد حينها.وفق “الرياضية”.
ولعب النجم الليبي في صفوف الهلال ثلاثة مواسم بدأت في 2006.
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