دفعت 15 جامعة وكلية حكومية وأهلية بأكثر من 500 طالب لخوض منافسات مسابقة جامعة جدة للقرآن الكريم المقرر انطلاقها الأحد المقبل تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، بمقر كلية التربية بالجامعة، حيث وقع القبول على330 منهم بعد عمليات الفرز والتأكد من تطبيق شروط ولوائح المسابقة.
وأوضح أمين عام المسابقة الدكتور صلاح بن سالم باعثمان، أن الاشتراك متاح لجميع طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي والمرحلة الجامعية بجامعات وكليات محافظة جدة.
وأشار إلى أن المسابقة تشترط في المتسابق أو المتسابقة أن لا يشارك في أكثر من فرع من فروع المسابقة،وأن لا يكون من محترفي القراءة، ولا يزيد عمر المتسابق أو المتسابقة في المرحلة الجامعية عن 25 عاماً، كما تستثني الشروط مشاركة من سبق أن حقق أحد المراكز الثلاثة الأولى في النسخ السابقة أو شارك في نفس الفرع، أو الفرع الأقل في أي مسار.
ولفت إلى أن المسابقة تشتمل على أربعة فروع هي حفظ القرآن الكريم كاملاً مع التلاوة والتجويد، وحفظ 20 جزءاً مع التلاوة والتجويد، وحفظ 10 أجزاء مع التلاوة والتجويد، وحفظ 5 أجزاء مع التلاوة والتجويد، كما أن للمسابقة مسارين يتمثل الأول في طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي بمدارس إدارة التعليم بمحافظة جدة، و الثاني في طلاب وطالبات المرحلة الجامعية بالجامعات الحكومية والأهلية بالمحافظة.وفق “تواصل”.
من جانبه أشار المشرف على المعرض المصاحب لفعاليات المسابقة الأستاذ المساعد بقسم الدراسات القرآنية بكلية التربية بجامعة جدة الدكتور فهد بن زويد السلمي، إلى أن المعرض يظهر في هذا العام مميزاً ومتنوعاً عن الأعوام الماضية خاصة وأنه يركز على العلوم الشرعية والتربية الإسلامية، بمشاركة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية، وقسم الدراسات القرآنية بكلية التربية بجامعة جدة، إضافة إلى الجمعية العلمية السعودية للقران الكريم وعلومه “تبيان” والأمانة العامة لمسابقة جامعة جدة للقرآن الكريم.
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