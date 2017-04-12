زار وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة اليوم “الأربعاء” منطقة نجران، كما قام بزيارة المواقع الحدودية واللقاء بالجنود المرابطين، حيث خاطبهم قائلاً: “أنتم فخر للوطن والمواطن”.
كما عقد الوزير خلال الزيارة لقاءً موسعاً مع أعيان ومشايخ ومواطني المنطقة، استمع خلاله لمطالبهم، خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة.
وتضمنت زيارة الدكتور الربيعة حفلاً خطابياً، بجانب تدشين عدد من المنشآت الصحية بمنطقة نجران بينها 7 مراكز للرعاية الصحية بعدد من محافظات ومدن المنطقة، وتفقد عدداً من المستشفيات والمراكز الصحية بالمنطقة.وفق “أخبار 24”.
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