أصدرت سفارة المملكة في الفلبين اليوم الأربعاء، بياناً توضيحياً حول ما تردد عن احتجاز فتاة سعودية في مطار نينوي إكنوي بالعاصمة مانيلا وأنها كانت تحاول اللجوء إلى أستراليا بعد هروبها من أهلها.
وقالت السفارة إن الفتاة “دينا” عادت لأرض الوطن مع ذويها وأن ما حدث شأن عائلي، نافية صحة ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول الموضوع.
يذكر أن أنباء تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، حول احتجاز فتاة سعودية بمطار مانيلا كانت في طريقها للجوء إلى أستراليا، بعد إبلاغ أهلها بهروبها؛ حيث زعمت أن السلطات الفلبينية احتجزتها وتحفظت على جواز سفرها، وهو ما نفته السلطات الفلبينية.وفق “أخبار 24”.
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