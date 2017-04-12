أوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتأمنيات الاجتماعية عبدالله العبدالجبار، أن المؤسسة لم ترفع للمقام السامي طلباً لإلغاء التقاعد المبكر، نافياً صحة ما أورده أحد المحللين الاقتصاديين بهذا الخصوص.
وأضاف العبدالجبار، وفقاً لـ”سبق”، أن المؤسسة العامة للتأمنيات الاجتماعية تصرف منافع للمستفيدين تصل إلى 1.5 مليار ريال وليس 900 مليون ريال كما ذكر المحلل، مؤكداً أن المؤسسة تمول أنشطتها ذاتياً ولا تحصل على هبات ومنح من الدولة، نافياً صحة ما ذكر بأن أرباح المؤسسة بلغت 33 مليار ريال عام 1435هـ.
وتابع، أن إجمالي ما تصرفه المؤسسة للمستفيدين يزداد بصورة مطردة مقابل انخفاض إيرادات الاشتراكات، حيث زادت المنافع المصروفة للمشتركين عام 2016 مثلا بنسبة 10% مما كانت عليه في عام 2015، في حين زادت إيرادات الاستقطاع بنسبة 1% في نفس الفترة.
كما أشار المتحدث إلى ما أورده المحلل بأن الاقتطاع من رواتب الموظفين بنسبة 9% لصالح المؤسسة يعد من أعلى نسب الاقتطاع في العالم، مبيناً أن ما ذكره المحلل غير دقيق، حيث إن متوسط نسبة الاقتطاع عالمياً تصل إلى 18%، وهو يساوي ما تقتطعه المؤسسة.
وكان رئيس قسم الدراسات المدنية بكلية الملك خالد العسكرية الدكتور نايف الوقاع، قال خلال مقابلة له على قناة 24 إن النسبة التي تقتطعها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من رواتب الموظفين تمثل أعلى نسبة اقتطاع في العالم، حيث تقتطع من راتب الموظف 9%.
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