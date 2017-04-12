وثق مقطع فيديو صوره مواطن، مشهد رش مبيدات حشرية داخل مسلخ بمحافظة الخفجي أثناء عمليات الذبح، الأمر الذي أثار استياء مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، واستدعى تدخل أمانة الشرقية.
وأوضح المواطن مصور المقطع واسمه ماجد العنزي، وفقاً لـ”سبق”، أنه فوجئ أثناء وجوده بحضور عدد من المراجعين عصر أمس الثلاثاء بمسلخ الخفجي تقوم برش مبيدات حشرية في الوقت الذي تجري فيه عمليات ذبح في المسلخ، مشيراً إلى أن ذلك غير مقبول ويشكل خطورة على صحة الناس.
من جانبها أكدت أمانة المنطقة الشرقية على لسان المتحدث باسمها محمد الصفيان، أن فريقاً من الرقابة الصحية بإدارة صحة البيئة بالأمانة توجه إلى المسلخ وتحقق من الواقعة، وتأكد أن رش المبيد جرى خارج المسلخ أثناء صلاة العصر وانتقل المبيد لداخل المسلخ بفعل شدة الرياح، لأن العاملين لم يلتزموا بإغلاق المسلخ وقت الصلاة.
وأضاف الصفيان، أن الأمانة سجلت مخالفة بحق المقاول المشغل للمسلخ، لعدم التزام عماله بإغلاق المسلخ وقت صلاة العصر، مجدداً تأكيده أن رش المبيد كان خارج المسلخ وليس بداخله.
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