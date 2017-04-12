تحفظت قيادة الدوريات الأمنية بمحافظة الخرج على عدد من الدرجات النارية المخالفة والمسروقة عقب تلقى بلاغات كثيرة مؤخرا حولها .
يأتي ذلك بمتابعة قائد الدوريات الأمنية بالخرج العقيد فياض بن سعود المطرفي .
تحفظت قيادة الدوريات الأمنية بمحافظة الخرج على عدد من الدرجات النارية المخالفة والمسروقة عقب تلقى بلاغات كثيرة مؤخرا حولها .
يأتي ذلك بمتابعة قائد الدوريات الأمنية بالخرج العقيد فياض بن سعود المطرفي .
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