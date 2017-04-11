#تعليم_الخرج يتلقى شكر وتقدير معالي #وزير_التعليم على تنفيذ مهرجان #إجازتي_سعادتي .
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معالي وزير التعليم يشكر تعليم الخرج على تنفيذ مهرجان إجازتي سعادتي
معالي وزير التعليم يشكر تعليم الخرج على تنفيذ مهرجان إجازتي سعادتي
الخرج اليوم - عبدالعزيز البياهي :
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