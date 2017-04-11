نفذت إدارة التعليم بمحافظة الخرج ممثلةً بقسم التوعية الإسلامية برنامجاً تدريبياً بعنوان : (قيم وأخلاقيات العمل) ضمن خطة قسم التدريب التربوي المرحلة الرابعة وذلك لمدة ثلاثة أيام من الأحد وحتى الثلاثاء الموافق من 12-14 / 7/ ١٤٣8هـ . وذلك بمقر القسم النسائي بالمكتب التعاوني للدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بالخرج .
استهدف البرنامج مشرفات التوعية الإسلامية ومسؤولات التوعية الإسلامية للمرحلتين المتوسطة والثانوية ونُفذ البرنامج باستضافة المدربة أ. فاطمة الشهراني المدرب المعتمد من إدارة التدريب والابتعاث بالرياض وعضو بجمعية الدراسات الدعوية بالتعليم العالي.
ويهدف البرنامج إلى التوعية بقيم وأخلاقيات العمل كما يهدف إلى رفع مستوى كفاءة مسؤولات التوعية الإسلامية في الميدان التربوي .
وتناولت المدربة في البرنامج مفهوم القيم والقيم من منظور إسلامي و الموقف الشرعي من القيم العالمية وكما وضحت أهمية القيم للفرد وللمجتمع مبينة مبررات تطبيق القيم في العمل متناولة بعض القيم العليا التي تنطوي تحتها منظومة القيم كقيمة الصدق وقيمة المسؤولية وقيمة التعاون والمبادرة مبينة فضائلها وثمراتها وأثر تطبيقها على الفرد والمجتمع مستشهدة بالنصوص والنماذج في القرآن الكريم والسنة النبوية وفعل السلف الصالح والقدوات المعاصرة .و نال البرنامج استحسان المتدربات وتفاعلهن .
في ختام البرنامج قدمت رئيسة قسم التوعية الإسلامية أ. زهرة الشدي شكرها للمدربة أ. فاطمة الشهراني وقدمت لها شهادة شكر من سعادة مدير التعليم بالخرج د.عبد الرحمن العبد الجبار ، كما قدمت الشدي شكرها لقسم التدريب التربوي وللمتدربات على إثرائهن للبرنامج بخبراتهن و حسن تفاعلهن و لمنسوبات القسم النسائي بالمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخرج على جهودهن المبذولة في تنظيم المقر وتنسيقه مما كان سببا لإنجاح البرنامج سائلة الله للجميع التوفيق والسداد ..
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