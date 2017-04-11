شارك تعليم الخرج بورقة عمل بعنوان تطبيق منصة أكادوكس التعليمية في رعاية الطالبات الموهوبات في محافظة الخرج اليوم الثلاثاء عبر البرنامج المرئي ” لقاء ” قدمت ورقة العمل رئيسة قسم الموهوبات الأستاذة هدى الرشيدي في لقاء عن بعد (موهوباتنا وصناعة المستقبل في رؤية 2030 تجارب ميدانية ومبادرات فاعلة) ،، برعاية سعادة وكيل الوزارة للتعليم الدكتورة هيا العواد ومديرة عام الموهوبات الأستاذة هويدا البواردي تهدف الورقة إلى عرض تجربة قسم الموهوبات في الاستفادة من التعلم الالكتروني في رعاية الموهوبات من خلال المنصات التعليمية حيث تم التعريف بمنصة أكادوكس التعليمية وتوضيح أهداف الرعاية الالكترونية عن بعد والتي من أبرزها رفع جودة رعاية الطالبات الموهوبات بتقديم اثراء نوعي من خبيرات الموهبة وتوفير أوعية معلومات مرجعية متاحة في الزمان والمكان الأكثر مناسبة لهن ونشر الوعي التقني وثقافة التعلم الالكتروني والتعلم عن بعد والتعلم المستمر إسهاماً في بناء شخصية الطالبة الموهوبة والوصول لمجتمع المعرفة وتحفيز الطالبات على آليات اكتساب المعلومة ومعالجتها والتشارك مع الآخرين في بنائها وتحويلها إلى معرفة بإيجابية فاعلة وتم استعراض التجربة من خلال المنصة وعرض النتائج والتوصيات في نهاية اللقاء.
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تعليم الخرج يشارك بورقة عمل في لقاء ” موهوباتنا وصناعة المستقبل في رؤية 2030تجارب ميدانية وتجارب فاعلة
تعليم الخرج يشارك بورقة عمل في لقاء ” موهوباتنا وصناعة المستقبل في رؤية 2030تجارب ميدانية وتجارب فاعلة
الخرج اليوم - حمد السويحب :
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