افتتح تعليم الخرج صباح اليوم الثلاثاء الموافق 1438/7/14 هـ ممثلاً بقسم الشؤون الصحية المدرسية معرض الأسبوع الخليجي لصحة الفم والأسنان في دورته الثامنة تحت شعار “الأسنان صحة وجمال” . قُصّ شريط المعرض بحضورمساعدة مدير الشؤون الصحية المدرسية أ. نوره الدوسري ، رئيسة اللجنة الوقائية على مستوى محافظة الخرج واخصائية الفم والأسنان الدكتورة شيخه البجادي، عضو اللجنة الوقائية واخصائية الفم والأسنان الدكتوره جوهره الدوسري ، مساعدة مدير العلاقات العامة والإعلام أ. فاطمه سعود العثمان ، مساعدة الإشراف التربوي أ. سلمى الحناكي ، قائدة الثانوية السابعة أ. البندري المالكي، المساعد الإداري للشؤون الصحية المدرسية أ. بدرية المبارك والمرشدات الصحيات وطالبات المرحلة الثانوية بتعليم الخرج.
بدأت الدكتورة شيخه البجادي بشرح توضيحي لأركان المعرض والرد على استفسارات وتساؤلات الحاضرات ، حيث استفاضت بالشرح للطالبات بركن المعتقدات الخاطئة عن صحة الفم والأسنان .ويعتبر هذا المعرض للأسبوع الخليجي لصحة الفم والأسنان امتداداً للمعرض الذي تم تدشينه بفندق شمسة من قبل صاحب السمو الأميرعبدالعزيز بن فهد بن سعد آل سعود والذي يوافق يوم الثلاثاء 1438/6/29 هـ بحضور مدير التعليم بمحافظة الخرج الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله العبد الجبار، حيث شاركت عدد من المدارس بأعمال في أركان المعرض .وقد نظّم المعرض زيارة للطالبات لجميع المراحل على مستوى محافظة الخرج وسيمتد إلى يوم الخميس الموافق 1438/7/16 هـ . علماً أن الزيارة ستكون للطالبات وفقاً للجدول التالي :
➖ اليوم الثلاثاء 7/14 للمرحلة الثانوية.
➖ يوم الأربعاء 7/15 للمرحلة المتوسطة.
➖ يوم الخميس 7/16 للمرحلة الإبتدائية والمرشدات الصحيات.
➖ اليوم الثلاثاء 7/14 للمرحلة الثانوية.
➖ يوم الأربعاء 7/15 للمرحلة المتوسطة.
➖ يوم الخميس 7/16 للمرحلة الإبتدائية والمرشدات الصحيات.
الجدير بالذكر أن الأسبوع الخليجي لصحة الفم والأسنان تم اعتماده في جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تنفيذاً للقرار الصادر عن وزارة الصحة بدول المجلس في مؤتمرهم الخامس والستين والذي عقد في جنيف عام 2008م ، والمتضمن الموافقة على الخطة الخليجية لرعاية صحة الفم والأسنان والتركيز على أهمية العمل الوقائي لخفض نسبة الإصابة بأمراض الفم والأسنان، حيث تشير بعض الاحصاءات إلى أن نسبة تسوس أسنان الأطفال في المملكة وصلت إلى 90 %.
وتم تحديد الأسبوع الأخير من شهر مارس من كل عام للتوعية بأمراض الفم والأسنان وكيفية الوقاية منها لمختلف الفئات العمرية، ونشر الوعي بين كل شرائح المجتمع، وكذلك التوعية بالأمراض المزمنة مثل مرضى السكري للحد من نسبة الإصابة بالأمراض الفموية والأمراض المصاحبة لها..
وقد اختتم المعرض بتوزيع النشرات والكتيبات التي تتعلق بهذا الموضوع ..
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