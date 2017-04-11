ينظم تعليم الخرج ممثلا بمكتب وفاء وبالشراكة مع مركز تدريب الطالبات بتعليم الخرج دورتان للطالبات المستفيدات من المكتب في مقر مدارس الجامعة .
تستهدف الدورتان الأولى منها طالبات المرحلة الإبتدائية بعنوان (بريشتي أعبر فخراً واعتزازاً ) تقدمها المدربة الأستاذة/ماجدة العبيدي والأخرى لطالبات المرحلة المتوسطة والثانوية بعنوان (قيادة الذات لتحقيق التميز) تقدمها المدربة الأستاذة/ فوزية الشدي بتاريخ 15/ 7 / 1438 بمعدل 12ساعة بالمشاركة مع مديرة مكتب وفاء الأستاذة / فاطمة الصويغ بهدف تنميه مهارات الطالبة وتعزيز الثقة بالنفس لهذه الفئة الغالية من بنات الوطن المعطاء.
وبدورها قدمت مديرة مكتب وفاء الأستاذة الصويغ شكرها للقائمات على التدريب ، و للجهة المستضيفة ممثلة بمدارس الجامعة الأهلية و الداعمين : مطعم أضواء النافورة ومحل شقاليط للحلويات وجميع من كان له دور بناء يتطلع فيه لمزيد من العطاء والوفاء..
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