وجه معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي شكره للأستاذ عبدالله بن فهد الجليفي من مديرية الزراعة بمحافظة الخرج وذلك نظير مشاركته الفاعلة في أعمال الفرق البيطرية وتمثيله للوزارة في مهرجان الملك عبدالعزيز للابل ، مما كان له الأثر في إنجاح المهرجان مع بقية الجهات العاملة .
ومن جهة أخرى هنأ مدير مديرية الزراعة بمحافظة الخرج الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز السعيس التميمي الاستاذ فهد الجليفي هذا العمل غير المستغرب عليه ، وتمنى له التوفيق والسداد .
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