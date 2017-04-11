أكد المستشار القانوني خالد أبو راشد؛ أمين عام المجلس التنفيذي لهيئة أعضاء شرف الأهلي، أن ناديه بات غير ملزم بدفع ريال واحد في صفقة إنتقال الحارس محمد العويس القادم من نادي الشباب بعد قرارات مركز التحكيم الرياضي السعودي التي صدرت أمس، وقال “العويس سينتقل للأهلي مباشرة بعد نهاية عقده الاحترافي مع ناديه السابق الشباب ولن تكون هناك أي مبالغ مالية مترتبة على انتقاله”.
من جهة أخرى، رفض السويسري جروس، مدرب الأهلي، عودة بعثة فريقه التي وصلت إلى الإمارات البارحة استعداداً لملاقاة العين غداً في الجولة الرابعة لمنافسات المجموعة الثالثة من دوري أبطال آسيا، حيث طالب الجهاز الإداري بضرورة البقاء هناك بعد اللقاء وإقامة معسكر إعدادي قصير يسبق لقاء الهلال السبت المقبل في الجولة 23 من دوري جميل للمحترفين.
وفضل جروس بعد أن اجتمع مع مساعديه الفنيين والجهاز الإداري البقاء في العين وإجراء حصص تدريبية فيها قبل لقاء “الكلاسيكو” نتيجة ضيق الوقت، على أن تغادر بعثة الفريق منها إلى الرياض مباشرة.
وكان جروس قد أجبر اللاعبين أمس على إجراء حصة تدريبية في الفترة الصباحية قبل التوجه إلى المطار استعداداً للسفر.
من ناحية أخرى، سلّم الفرنسي لوران مساعد جروس تقريره حيال النقاط الفنية الخاصة بفريق العين الإماراتي بعد أن كلّفه بمتابعة لقاءاته الأخيرة، حيث ينوي المدرب جروس رسم خططه الفنية والتكتيكية بناءً على ذلك التقرير. وفق “الاقتصادية” .
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