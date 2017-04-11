ينوي أحمد عيد ورجالاته في الاتحاد السابق لكرة القدم، عقد اجتماع عاجل مع الاتحاد الحالي بقيادة عادل عزت خلال الأيام المقبلة، وذلك من أجل توضيح حقيقة الديون التي قيل إنها بلغت 200 مليون ريال.
وبحسب مصادر “عين اليوم”، فإن الإدارة المالية في الاتحاد السابق برئاسة عدنان المعيبد، قد حصرت ديون أحمد عيد خلال ولايته بين عامي 2012 – 2016، وهو ما نتج عن مبلغ ضئيل لا يتجاوز 6 ملايين ونصف المليون ريال فقط، وذلك خلاف التقارير الصحفية التي أشارت إلى كونها تناهز مائتي مليون ريال.
ورسم أحمد عيد برفقة مسؤولي الاتحاد السابق، “سيناريوهان” للإفصاح عن رقم الديون الحقيقي؛ وذلك إما بالاجتماع مع عادل عزت والاتفاق على صيغة بيان رسمي مشترك، أو عقد مؤتمر صحفي أمام وسائل الإعلام والصحافيين لكشف الحقيقة وتبرئة الاتحاد من تهمة الديون المتضخمة.
وفي فبراير الماضي، أشارت تقارير صحفية صادمة إلى أن ديون الاتحاد السابق لكرة القدم قد بلغت 200 مليون ريال، وهي تشمل مكافآت متأخرة للحكام منذ عام 2013، ومستحقات لشركات رياضية تعهدت بتنظيم عدد من معسكرات المنتخبات السعودية، إلى جانب مكافآت الإداريين العاملين في المنتخبات، ومكافآت اجتماعات بعض أعضاء لجان اتحاد القدم في السنوات الماضية.
بالإضافة لمستحقات المدرب الهولندي السابق فرانك رايكارد والبالغة 90 مليون ريال.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج