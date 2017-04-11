كشفت شرطة منطقة مكة المكرمة اليوم (الثلاثاء)، عما قامت به لتحرير رجل مسن كان محبوسًا بمفرده داخل غرفة مغلقة، في محافظة جدة.
وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة، العقيد عاطي القرشي، أن شرطة محافظة جدة رصدت تداول مقطع فيديو يظهر احتجاز رجل مسن بمفرده داخل غرفة مسيجة بالحديد، وباشر على الفور مركز شرطة الجنوبية بجدة الحالة، حيث تم التعرف على الموقع والوصول إليه وتحريره.
وأضاف القرشي أنه تبين أن الرجل من جنسية عربية، يبلغ من العمر ٨٧ عامًا، ولوحظ عدم اتزانه وعدم ترابط أقواله، فتم نقله لمستشفى الصحة النفسية بجدة، لتلقي العلاج اللازم، إلا أنه لسوء حالته الصحية، أحيل من قبلهم لمستشفى الملك عبدالعزيز لفحصه وتقديم الخدمة الطبية اللازمة، حيث تم تنويمه لديهم.
وأشار إلى أنه تم ضبط المتسبب في احتجاز الرجل، وهو ابنه البالغ من العمر ٣٧ عامًا، والذي أفاد بأن والده يعاني من أمراض نفسية وعقلية، منها الخرف والشيخوخة، وبناء على ذلك، يجري التنسيق مع الجهات المعنية، لتسلمه، لتتولى تقديم الرعاية له.
يُذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد أعلنت تحديد مكان المسن المذكور، وأنه سيتم تقديم الرعاية له، وإنهاء وضعه المأساوي بعد التنسيق مع الجهات المعنية.وفق “أخبار 24”.
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