اتفق وزير العمل والتنمية الاجتماعية علي الغفيص مع وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان على تنفيذ الربط الإلكتروني بين الوزارتين، لضبط آلية استقدام العمالة المصرية، للحد من المشاكل الناتجة عن الاتجار بالإقامات وإنهاء التلاعب فى عقود العمل الوهمية.
وأكد الجانبان أن الربط الإلكتروني سيضمن جودة العمالة الفنية المطلوبة، والحد من العمالة الهامشية والاكتفاء باستقدام العمالة التي يحتاجها سوق العمل السعودي.
وأكد الوزير المصري استمرار التواصل والتنسيق لما فيه صالح البلدين فى مجال حفظ حقوق العمالة واتخاذ القرارات الكفيلة كافة بضمان هذه الحقوق.
بدوره، أكد الوزير الغفيص على هامش اجتماعات الدورة الـ44 لمؤتمر العمل العربي المشترك المنعقد حالياً بالقاهرة، أن الشركات التى كانت العمالة الوافدة لها حقوق ومستحقات مالية لديها تم الانتهاء من صرف معظمها، ولم يتبق إلا حالات قليلة جداً.
وشدد على أن الوزارة تتحقق من البلاغات الكيدية، وإذا تبين أن البلاغ كيدي فعلاً يتم وقفه فوراً، مشيراً إلى أنه فى حالة وجود حالات فردية فيأمل موافاة وزارة العمل بها.وفق “أخبار 24”.
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