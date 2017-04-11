فوجئ مواطن عند خروجه من منزله بحي المعيزلية شرق الرياض، فجر أمس الإثنين، بانهيار أرضي كاد يبتلع سيارته، لو لم يدركها سريعاً ويحركها من مكانها.
وقال المواطن صاحب السيارة، وفقاً لـ”سبق”، إنه أوقف سيارته في شارع السهام الذي يقع فيه منزله، الذي قامت إحدى شركات المقاولات بسفلتته قبل أسبوع، إلا أنه فوجئ بوجود انهيارات مكان إطارات السيارة، فبادر بسحبها من مكانها بواسطة سيارة أخرى خشية سقوطها بشكل كامل.
وقامت الشرطة والدفاع المدني والبلدية بمعاينة موقع الانهيار الأسفلتي، وفوجئوا بوجود بيارة عميقة أسفل الجزء المنهار من الأسفلت، وقاموا بتأمين الموقع وإعادة سفلتة الجزء المنهار.
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