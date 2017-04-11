نشر المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل عبر حسابه في “تويتر” صورة المسن الذي احتجزه أبناؤه في غرفة مغلقة بسلاسل حديدية.
وبدا المُسن في الصورة جالساً على سريره، وأمامه ما يبدو أنه طبيب أو ممرض يقدم له المساعدة، فيما علق أبا الخيل على الصورة قائلاً: “المسن محل الاهتمام والرعاية”.
وكان مقطع فيديو أظهر رجلاً مسناً في غرفة مغلقة، يتحدث لشخص آخر يصوره قائلاً له إن أبناءه هم الذين حبسوه في الغرفة، وقد أثار المقطع استياء وغضب كثير من نشطاء مواقع التواصل، الأمر الذي دفع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتدخل لإنهاء الوضع المأساوي للمسن.وفق “أخبار 24”.
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