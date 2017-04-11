نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إلى توقعاتها باستمرار حالة الرياح النشطة والمثيرة للأتربة على محافظة جدة حتى مساء الخميس، حيث تنشط صباحاً وتهدأ في المساء.
وأوضحت الهيئة في تغريدات لها على حسابها الرسمي في “تويتر” قبل قليل، أنه من المتوقع أن تستمر الرياح الجنوبية النشطة والمثيرة للأتربة على محافظة جدة حتى مساء اليوم، حيث تهدأ الرياح وتبقى العوالق الترابية بالجو.
وأشارت إلى أن الرياح الجنوبية ستعاود نشاطها صباح غدٍ الأربعاء، لتثير الأتربة والغبار وتتسبب في تدني الرؤية الأفقية إلى أقل من ٥٠٠ متر، على أن تهدأ مساءً مع وجود عوالق ترابية.
أما عن حالة الرياح والأتربة بعد غدٍ الخميس، فتوقعت الهيئة أن تنشط الرياح السطحية صباحاً، وتتحول إلى الجنوب الغربي فترة ما بعد الظهيرة، لتخف حدة الغبار وتبقى السماء محملة بالعوالق حتى مساء الخميس.وفق “أخبار 24”.
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