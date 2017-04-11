تحدث الفنان فايز المالكي عن مساهماته ونشاطاته في الأعمال الخيرية، مؤكداً أن عمل الخير من أكثر الأشياء التي تجعله يشعر بقيمته كإنسان خلقه الله على وجه الأرض.
وقال المالكي إن مشروعه هو تفريج كرب المسلمين عموماً وإيواء المحتاجين خصوصاً، مبيناً أن نشاطه الخيري لا يقتصر على السعودية فقط، وإنما في جميع الدول العربية.
وأبان أنه تمكن خلال 30 عاماً من العمل الخيري من مساعدة 1500 أسرة، ما بين ترميم منازلهم المتهالكة وشراء منازل لهم، بتكلفة تتراوح بين 35 و40 مليون ريال.وفق “أخبار 24”.
يذكر أن المالكي كان يتحدث ضمن فيلم دعائي لمبادرة “صناع الأمل”، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.
إذا أردت أن تفعل خيراً ولا تملك المال،
ابتسم في وجه أخيك فإنها صدقة.#صناع_الأمل@fayez_malki pic.twitter.com/gHIo9lbujM
— Hope Makers (@ArabHopeMakers) ١٠ أبريل، ٢٠١٧
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