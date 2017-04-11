أكد رئيس قسم الدراسات المدنية في كلية خالد العسكرية الدكتور نايف الوقّاع، أن النسبة التي تستقطعها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من رواتب الموظفين من أعلى نسب الاقتطاع في العالم.
وأوضح أن المؤسسة تستقطع 9% من راتب الموظف وتمنحه 50% من راتبه عند التقاعد بعد خدمة 20 سنة في حال التقاعد المبكر، في حين تستقطع مؤسستا التقاعد في كل من قطر والإمارات نسبة 5% فقط من رواتب الموظفين وتمنحهم 60% من رواتبهم عند التقاعد المبكر الذي يكون متاحاً بعد خدمة 15 عاماً فقط.
وأشار خلال مقابلة مع قناة “24” أول أمس الأحد إلى أن إيرادات مؤسسة التأمينات من نسبة الاقتطاع من رواتب الموظفين تبلغ ثلاثة أضعاف مصروفاتها.
وانتقد الوقّاع طلب المؤسسة من المقام السامي إلغاء نظام التقاعد المبكر، قائلاً إن المؤسسة أوردت في حيثيات طلبها أن غالبية طالبي التقاعد المبكر لا يعانون أي أمراض مزمنة، فيعيشون فترة طويلة وبالتالي تدفع لهم المؤسسة معاشات عالية، وطلبت بإلغاء النظام حتى لا يتم التقاعد عن العمل إلا في عمر متقدمة؛ حتى لا يستفيد من التأمينات.
وأضاف أن المؤسسة عزت العجز الاكتواري المتوقع في ميزانيتها بعد عدة سنوات، إلى أن 63% من طالبي التقاعد المبكر من الشباب الذين سيعيشون لفترة طويلة، ومن ثم لا بد من منعهم من التقاعد المبكر حتى يتقاعد متأخراً ولا يعيش فترة طويلة بعد التقاعد.
وفق “أخبار 24”.
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