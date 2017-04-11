عثر مواطن، أمس الإثنين، على قذيفتين مدفعيتين في منطقة برية شمال محافظة حفر الباطن، أثناء رحلة تنزه برية بسيارته.
وقال المواطن فرحان العنزي إنه خرج بسيارته عصر الأمس نحو شمال محافظة حفر الباطن بغرض التنزه والترويح عن النفس، حيث شاهد قذيفتين أثناء سيره، وذلك على بعد كيلو متر واحد من الأحياء السكنية.
وأضاف أنه قرر الترجُّل من سيارته وفحص القذيفتين، حيث تبين أنهما قذيفتان مدفعيتان يعلو أجزاء كبيرة منهما الصدأ وتقعان في مجاري سيول، مرجحاً بحسب “سبق” أنهما من مخلفات حرب الخليج عام 1991م.
وأبان أنه قرر عرض صور القذيفتين على أحد المتخصصين في الأسلحة، الذي بدوره أبلغه أنهما قذيفتان مدفعيتان يصل مدى الواحدة منهما إلى ٦٠ كلم، مؤكداً اعتزامه إبلاغ الجهات الأمنية بحفر الباطن بالواقعة، لتتعامل مع القذائف بما يضمن السلامة للجميع.
وكان العنزي قد عثر قبل نحو خمسة أشهر على مقذوف مخروطي شمال شرق محافظة حفر الباطن، وأبلغ الجهات الأمنية حينها، التي عاينت الموقع وأكدت أن القذيفة حية وتُستخدم في المدافع.
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