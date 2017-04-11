توقعت دراسة حديثة أن تلزم الدولة جميع أصحاب السيارات بشراء بوليصة تأمين لسياراتهم بداية من عام 2018.
وأوضحت الدراسة التي أجرتها شركة “ريتنجزدايركت”، أنه من المتوقع أن تدعم مؤسسة النقد وهي المنظم الرئيسي لقطاع التأمين تحركات “المرور” لضمان تغطية السيارات كافة بالمملكة بالتأمين، خاصة أن 55% من السيارات غير مغطاة بالتأمين.
وتوقعت الدراسة وفقا لـ”المدينة” نمو قطاع التأمين بداية عام 2018 بشكل ملحوظ خاصة مع توجه الدولة نحو تطبيق التأمين الإلزامي.
وأشارت الشركة إلى أن قرار وزارة الصحة بتحميل المستشفيات لشركات تأمين السائقين المتسببين بالحوادث تكاليف العلاج المترتبة على ضحايا الحوادث، سيخفف جزءا من العبء الناجم عن حوادث السيارات الذي تتحمله ميزانية الصحة، لافتة إلى أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى رفع أسعار التأمين على السيارات إلى مستويات أعلى.
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