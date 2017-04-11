قام القانوني والمؤرخ الرياضي الشهير ، محمد القدادي بعملية صلح وشفاعة بين الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر وبعض مشجعي النصر،وتنازل الرئيس النصراوي عن القضايا المرفوعة من قبل محاميه ضد المشجعين الذين أقروا بخطأهم الكبير في حقه.
وقال المؤرخ الرياضي ” محمد القدادي ” عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة الشهير ” تويتر ” في الساعات القليلة الماضية : ” تفضل الأمير فيصل بن تركي وقبل الشفاعة مني بالتنازل عن قضايا مرفوعة من محاميه ضد بعض الجماهير واستقبلنا الليلة في قصره فعفى وجزاه الله خير”.
وعاد بعدها القدادي ونشر صور مقابلته وللأخوة النصراويين الذين أقروا بخطأهم فيما فعلوه مع كحيلان ، وأضاف : ” استقبال الأمير فيصل بن تركي لي وللأخوه الذي اقروا بخطأهم كان كبيرا كريما يليق بمقامه وامارته وفضله كان لطيفا وهو يبين ويوضح وينصح ويعفو ويصفح “.
ولاقى ما فعله الأمير فيصل بن تركي صدى واسع وكبير في الوسط الرياضي بشكل عام والنصراوي خاصة ،وأشادة وإعجاب شديد بموقفه المثالي ، مؤكدين بأن ذلك ليس بغريب على شخصية مميزة ورائعة وكبيرة بالكرة السعودية مثله.وفق “أخبار 24”.
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