علمت مصادر أن ادارة النصر خاطبت الاتحاد السعودي لكرة القدم أمس الاثنين تطلب فيه تزويدها بصورة من قرار تعيين أعضاء اللجنة التي تولت مهمة التحقيق والاستماع في قضية توقيع لاعب الوسط عوض خميس لعقدين مع النصر والهلال، وأكدت في خطابها إلى تجاهل اللجنة التحقيق في أهم محاور القضية وهي تحريض وكيل اعمال خميس الذي لم يتواجد نهائيا للاستماع لاقواله.
من جهة أخرى انضم المهاجم نايف هزازي للتدريبات أمس بعد مقاطعته لها منذ خسارة الفريق امام الهلال في الدور ربع النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين، وستحدد الادارة العقوبة المالية خلال الساعات القليلة المقبلة، وغاب لاعب الوسط ابراهيم غالب والمهاجم حسن الراهب.
من جهة ثانية اظهرت الفحوصات الطبية التي اجريت للمدافع برونو يوفيني تعرضه لتمزق من الدرجة الأولى بالعضلة الخلفية للفخذ، ويحتاج للراحة والعلاج لأسبوعين، وسيغيب عن مباراة التعاون السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الـ24 من “دوري جميل”. وفق “الرياض”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج