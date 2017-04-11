قرر الجهازان الفني والإداري في الأهلي إقامة معسكر قصير للفريق في مدينة العين الإماراتية، والعودة إلى الرياض يوم الجمعة المقبل لملاقاة الهلال مساء السبت في الجولة الـ 23 من “دوري جميل”، وذلك لاعتبارات عدة، يأتي في مقدمتها إبعاد اللاعبين عن الأجواء المشحونة في جدة، إضافة إلى عدم إرهاق الفريق بالتنقلات الكثيرة نظرًا لقصر الفترة الزمنية بين لقائي العين في العين والهلال في الرياض.
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